2 seneden bu yana akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti.

Kısa süre önce de Koronavirüs'e yakalanan ünlü oyuncunun İzmir'de hayatını kaybettiği belirtildi.

Atilla Pekdemir kimdir?

Atilla Pekdemir, 10 Şubat 1943 tarihinde Giresun'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üçüncü sınıfta ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden 1968 yılında mezun olmuştur.

Daha Konservatuar öğrencisi iken Kenterler Tiyatrosu'nda üç kişilik opera oyunuyla profesyonel oldu.