Ünlü oyuncu Anne Hathaway'den Oscar itirafı

Ünlü oyuncu Anne Hathaway, 2013’te kazandığı Oscar ödülü kazandığı gece mutlu taklidi yaptığını itiraf etti.

2013 yılında Les Miserables (Sefiller) müzikalindeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan Anne Hathaway yıllar sonra o gece hakkında konuştu.

"Yanlış geldi"

38 yaşındaki "Ödül gecesi mutlu hissetmemiştim. Orada aşırı pahalı bir kostümle beklemek bana yanlış gelmişti zaten bu nedenle de büyük eleştirildim. Ama bu bana iyi geldi" dedi. Ödül konuşması boyunca rol yaptığını belirten ABD'li yıldız "O gece mutlu taklidi yaptım" dedi.

"Karakterim için iyi bir deneyimdi"

Bu rol için geçirdiği fiziksel değişim sonrası internette sayısız nefret söylemiyle karşılaştığını söyleyen Anne Hathaway, “Sosyal medya üzerinden yöneltilen o nefret güçlenmeme yardım etti. Karakterim için iyi bir deneyimdi” ifadelerini kullandı.