Ünlü müzisyen Yavuz Çetin'in konuk olarak katıldığı programın görüntüleri 25 yıl sonra internette yayınlandı

90’lı yıllara iz bırakan ve 2001 yılında hayatını kaybeden Türkiye rock müziğinin önemli isimlerinden Yavuz Çetin’in katıldığı bir programın görüntüleri ortaya çıktı.

Yavuz Çetin’in konuk olarak katıldığı televizyon programı Rokoko’nun görüntüleri 25 yıl sonra ortaya çıktı ve YouTube’da yayımlandı.

Duvar’ın haberine göre, 1995 yılında Flash TV’de ekranlara gelen ve Moğollar grubundan tanıdığımız Taner Öngür ile tiyatro sanatçısı Hakan Sepetçi’nin birlikte sundukları “Rokoko” isimli programda Yavuz Çetin canlı performans konuğu, Bülent Ortaçgil de söyleşi konuğu olarak yer alıyor.

Bu programda Yavuz Çetin, “Sahil”, “Hiç Düşünmezsin”, “Fanki Tonki Zonki”, “Bir Kaç Saat” isimli şarkılarının ilk hallerini seslendiriyor.