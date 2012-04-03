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Ünlü model Decker kamyon kullanırken keşfedilmiş

Ünlü model Brooklyn Decker, yeni filmi Batteship'in çekimlerinin ardından, ayağının tozuyla GQ Türkiye'ye özel pozlar verdi.

03 Nisan 2012 10:22

Ünlü model Brooklyn Decker, yeni filmi Batteship'in çekimlerinin ardından, ayağının tozuyla GQ Türkiye'ye özel pozlar verdi.

Radikal'in haberine göre, dünyaca ünlü iç çamaşırı modeli Brooklyn Decker, mayıs ayında vizyona girecek Battleship filminin çekimlerinden hemen sonra GQ Türkiye’ye özel pozlar verdi. Derginin nisan sayısına kapak olan Decker, Ali Tufan Koç’un sorularını yanıtladı. Kendisi hakkında bilinmeyenleri paylaşmaktan çekinmeyen Decker, kamyon kullanırken keşfedilmiş ve hemen ardından modellik kariyeri için New York’a taşınmış. Günde en az 14 cast’a katıldığını söyleyen 24 yaşındaki model, o sıralar mutfaklarında çıkan fareyi ve evlerindeki curcunayı unutamadığını söylüyor.
 

Oyuncunun eşiyle tanışma hikâyesi de hayli ilginç. Derginin kapağında Decker’ı gören usta tenisçi, hemen harekete geçerek ona ulaşmanın yollarını aramış: “Bir şekilde telefonumu buldu. Ardı ardına aramaya başladı, buluşmak istedi.” Öte yandan rol arkadaşı Rihanna hakkında da konuşan güzel manken, “Beraber geçirdiğimiz zamanlarda gülmek dışında pek bir şey yapmadık” derken, Barbadoslu yıldızı iki kelimeyle tanımlıyor: “Cool ve güçlü.”

 

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