Ünlü mankenler podyumda yürüdü

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da bir alışveriş merkezinde Hakan Akkaya ve Demet Şener\'in \'2019 moda trendleri moda söyleşisi\' ile buluşan Antalyalılar, ardından ünlü mankenlerin podyuma çıktığı defileyi izledi.

Moda tasarımcısı Hakan Akkaya ve top model Demet Şener, Antalya\'da bir alışveriş merkezinin 1\'inci yıl dönümü etkinliklerinde buluştu. Modaya dair birçok konunun konuşulduğu söyleşide, ziyaretçilere \'Moda ve Stil\' konusunda tüyolar verildi. Tasarımcı Hakan Akkaya ve Demet Şener, sıcak sohbetleri ile kendi stilini yaratmak isteyenlere de önerilerde bulundu.

Söyleşinin ardından Şebnem Schaefer, Gizem Barlak ve Ece Begüm Yücetan\'ın katıldığı defile düzenlendi. Ünlü markaların tanıtıldığı defilede mankenler güzellikleriyle dikkat çekti.

ŞEVVAL SAM, HAYRANLARIYLA BULUŞTU

Defilenin ardından şarkıcı Şevval Sam, mini konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Sam, sesiyle olduğu kadar esprileriyle de konsere renk kattı. Sahnenin çevresini hınca hınç dolduran Sam hayranları, şarkılara eşlik etti. Cep telefonlarıyla canlı yayın yapanlar, ünlü şarkıcıyla hatıra fotoğrafı çektirmek için de sıraya girdi.



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