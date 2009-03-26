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Ünlü manken tanınmadan önce sınır tanımamış

Hollandalı manken Doutzen Kroes'in, ünlü olmadan önce V dergisi için verdiği çıplak pozları ortaya çıktı

26 Mart 2009 02:00

Hollandalı manken Doutzen Kroes'in, ünlü olmadan önce V dergisi için verdiği çıplak pozları ortaya çıktı.

O bir süredir dünyanın en ünlü, en güzel yüzlü ve en çok aranan mankenlerinden biri.

Hollandalı Doutzen Kroes, ünlü iç giyim firması Victoria's Secret ile de anlaştıktan sonra kariyerinde zirveye doğru daha hızlı adımlarla ilerlemeye başladı.

Oysa bundan tam 1 yıl önce onu belli bir çevrenin dışında kimse tanımıyordu. İnternetteki bir magazin sitesi Kroes'in henüz dünya çapında ünlü olmadan önce V dergisi için verdiği çıplak pozları yayınladı. 

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