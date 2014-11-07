Ünlü koro şefi Eric Whitacre İstanbul'da

Dünyanın en popüler koro bestecisi olarak günümüzde kabul edilen Eric Whitacre, bu akşam (7 Kasım'da) Brand Week İstanbul’da konuşmacı olarak yer alacak.

Milliyet’in haberine göre, bu yıl ikincisi düzenlenen “Brand Week İstanbul”da marka ve pazarlama dünyasındaki en son trendler ve gelişmeler ele alınacak. Eric Whitacre de Brand Week Istanbul kapsamında dijital inovasyon ile müziğin nasıl birleştirdiğini anlatacak.

'Sanal Koro'

Dünyada eserleri en çok satan koro ve orkestra müziği bestecilerinden biri olan, "Choral Superstar" (Koro Süperstarı) Eric Whitacre, 2012'de "Light&Gold" isimli ilk albümüyle Grammy ödülü aldı.

Dünyada birçok müzik festivaline ismi verilen Whitacre, 2009 yılında başlattığı "Virtual Choir" (Sanal Koro) projesiyle dünyanın dört bir yanından koristleri internet üzerinden bir araya getirdi ve koro müziğinde yeni bir dönemi başlattı. Youtube'da izlenme rekorları kıran "Virtual Choir" projesi, klasik müzik dünyasında dijital bir inovasyona imza attı.

Whitacre'ın Youtube'daki 2052 kişi ile oluşturduğu sanal korosuyla kaydettiği "Lux Aurumque" parçası:



