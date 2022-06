Komedyen Gilbert Gottfried hayatını kaybetti

67 yaşındaki komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Gilbert Gottfried, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Gottfried'in ölümünü, ailesi Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Gottfried'in ailesi tarafından yapılan açıklamada,“Komedideki en ikonik ses olmanın yanı sıra Gilbert; harika bir eş, baba, kardeş ve arkadaştı. Bugün, hepimiz için üzücü bir gün olsa da Gilbert'ın onuru için lütfen mümkün olduğunca yüksek sesle gülmeye devam edin" denildi.

Gilbert Gottfried'ın arkadaşı olan yazar Glenn Schwartz yaptığı açıklamada, Gottfried'ın, salı günü, kalp atışını tehlikeli ve anormal bir şekilde tetikleyen nadir bir kas hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Gilbert Gottfried, ünlü aktör Will Smith'in 94. Oscar Akademi Ödülleri sırasında ünlü komedyen Chris Rock'a attığı tokadın diğer komedyenleri de tehlikeye atabileceğini söylemiş ve esprili bir şekilde, "Sahneye çıkmadan önce maske takma konusunda endişelenirken, şimdi bir futbol kaskı takma konusunda endişelenmem gerekiyor. Will Smith, bunu okuyorsan lütfen gösterilerime gelme" demişti.

Gilbert Gottfried kimdir?

15 yaşında amatör olarak stand-up komedi yapmaya başlayan Gilbert Gottfried; ilk olarak Saturday Night Live (SNL) programının kadrosunda yer aldı.

Gottfried, Beverly Hills Cop II (Sosyete Polisi 2), Problem Child (Problem Çocuk ), The Cosby Show, Look Who's Talking II (Bak Şu Konuşana) ve The Aristocrats (Aristokratlar ) gibi yapımlarda rol aldı.

Çocuk dizi ve filmleri için sıklıkla seslendirme yapan Gottfried, Disney'in animasyon filmi Aladdin'deki bilge papağan Lago'yu ve Uzayda Takip dizisindeki Kuş Digit'i de seslendirdi.