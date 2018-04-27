T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Ünlü komedyen Bill Cosby suçlu bulundu

Cinsel saldırı suçundan yargılanan ünlü komedyen Bill Cosby suçlu bulundu. Cosby, Andrea Constand'a yönelik üç ayrı cinsel saldırının her biri için ayrı ayrı 10'ar yıla kadar hapis cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya.

27 Nisan 2018 01:32

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Norristown kentindeki mahkemenin 12 üyeden oluşan jürisi 80 yaşındaki ünlü komedyan Bill Cosby'yi yargılandığı davada suçlu buldu.

Bill Cosby 2004 yılında o dönem arkadaşı olan Andrea Constand'ı ilaç vererek uyuşturduğu ve Constand'a üç kez cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanıyordu.

1980'lere damgasını vuran Bill Cosby Şov'un yıldızı Bill Cosby, Andrea Constand'a yönelik üç ayrı cinsel saldırının her biri için ayrı ayrı 10'ar yıla kadar hapis cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya.

Andrea Constand'ın aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kadın, Bill Cosby'nin kendilerine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle şikayette bulunmuştu. Diğer vakaların tümünün zaman aşımına uğradığı tahmin ediliyor. Cosby, tüm suçlamaları reddetmiş ve cinsel münasebetlerin karşı tarafın rızasıyla gerçekleştiğini savunmuştu.

Bill Cosby davası geçen yıl Haziran ayında, jürinin ortak bir karara varamaması üzerine "hatalı yargılama" hükmüyle sona ermişti. Bu sınucun ardından Cosby'nin yeniden yargılanmasına karar verilmişti.

Reuters,BW/BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

CinselBill CosbyAndrea ConstandPennsylvaniaNorristownCosbyConstandBill Cosby Andrea ConstandHaziranWelle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24