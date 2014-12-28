Ünlü kişilerin ölüm anlarını 'deneyimleten' sergi

Hollanda’nın "Museum of the Image" adındaki görsel kültür odaklı müzesi, bilim insanlarıyla ortaklaşa bir sergi ortaya koydu. Bu sergi, ölümleri olay olmuş ünlü kişilerin ölüm anlarındaki sesleri ve kokuları ziyaretçilere tekrar hissettirebilen bir mekanizmaya sahip. Sergide ziyaretçiler, Jacqueline Kennedy (1963), Prenses Diana (1997), Muammer Kaddafi (2011) ve Whitney Houston’ın (2012) son anlarını deneyimleyebiliyorlar.

Cansu Yalçın'ın N'olmuş'daki haberine göre, ziyaretçiler bu deneyimi yaşayabilmek için önce morgda görebileceğiniz türden bir metal bir kutunun içine giriyorlar. Ölen kişinin son anının canlandırılabilmesi için o anın sesleri duyulmaya başlanıyor. Ardından içinde ölen kişinin parfümünün de bulunduğu, o ana dair birçok koku içeri pompalanıyor.

Örneğin; Şubat 2012’de Beverly Hills otelinde ölen Whitney Houston‘un ölüm anını deneyimlemek isteyenler, metal kutunun içine girdikten sonra öncelikle su sıçrama sesleri duyuyorlar. Böylece kendilerini Houston’un hayatını kaybettiği küvetin içinde hissedebiliyorlar. Houston’ın sesinin ardından, otel odalarında kullanılan bilindik bir temizleyicinin hafif kokusu hissediliyor. Sonra sanatçının küvette kullandığı zeytin yağının kokusu geliyor. Bunu, kokaininkine benzer güçlü bir kimyasal kokusu takip ediyor. Metal kutunun içindeki ziyaretçi bu yoğun kokuya maruz kaldıktan sonra akan bir su sesi ve ardından sessizlik geliyor.

Bu tüyler ürperten deneyimi ziyaretçilere yaşatan sergi önümüzdeki günlerde Avrupa’yı dolaşmaya başlayacak.