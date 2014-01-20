Ünlü isimlere 'uyuşturucu temin etmek' suçlamasıyla hapis istemi

Ünlü oyuncular Engin Günaydın, Kenan İmirzalıoğlu, Sarp Apak, Hakan Yılmaz, Ersin Korkut ile şarkıcılar Mehmet Erdem ve Koray Candemir'in de arasında bulunduğu 53 kişi hakkında İstanbul TMK 10’la yetkili Cumhuriyet Savcılığınca yaklaşık 6 aydır yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul TMK 10’la yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Uysal tarafında hazırlanan iddianamede Günaydın, İmirzalıoğlu, Apak, Yılmaz gibi oyuncuların da arasında bulunduğu 53 kişi hakkında “uyuşturucu madde temin etmek ve bulundurmak” iddiasıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame kabul edilirse sanık olacaklar

İstanbul TMK 10'la yetkili savcılıkça hazırlanan iddianame yine TMK 10’la yetkili İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme iddianamenin kabul ya da reddine ilişkin kararını 15 gün içerisinde açıklayacak. İddianame mahkemece kabul edilirse ünlü isimler önümüzdeki günlerde sanık olarak hakim karşısına çıkacak.

Onlara dava yok

Operasyon sırasında gözaltına alınan ve ifadelerinin ardından serbest bırakılan oyuncular Engin Altan Düzyatan, Özge Özpirinçci, İlker Aksum, Berrak Tüzünataç ve Burçin Terzioğlu'nun da yer aldığı bazı kişiler hakkında ise yeterli delil bulunmadı gerekçesiyle dava açılmamasına karar verildi.

15 kişi tutuklanmıştı

Ağustos ayında yapılan operasyon kapsamında oyuncu Eray Özbal’ın da arasında bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı. Kenan İmirazlıoğlu, Engin Altan Düzyatan, Özge Özpirinçi, Engin Günaydın, Sarp Apak gibi ünlü isimler ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.