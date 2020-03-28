Ünlü isimlerden sosyal medyada "kira benden" kampanyası

Ünlü isimler sosyal medyada “Kira benden” kampanyası başlattı. İhtiyaç sahibi ailelere kiralarını ödemeleri için maddi destekte bulunan ünlüler arasında İdo Tatlıses, Edis, Arda Turan ve Zeynep Bastık da var.

Koronavirüs günlerinde sosyal medyada başlatılan “challenge” (meydan okuma) akımına dahil olan oyuncu Atakan Özyurt, anlamlı bir kampanya başlattı. Özyurt, “Kira benden” diyerek maddi zorluk çeken bir ailenin bir aylık kirasını ödeyeceğini duyurdu. Özyurt’un “meydan okuduğu” İdo Tatlıses, “Ben 10 ailenin aylık kirasını üstlenmek istiyorum” dedi ve Edis’i de kampanyaya destek vermeye davet etti. Ünlü şarkıcı ise “5 ailenin kirasını karşılamaya hazırım” açıklamasını yaptı. Kampanyaya Emre Çolak, Arda Turan, Burak Yılmaz, Aybüke Albere ve Zeynep Bastık da destek verdi.