Ünlü iş insanı, Beşiktaş'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

Crispino giyim mağazalarının sahibi işadamı Ali Rıza Gültekin, silahlı saldırı da öldürüldü.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Beşiktaş Bamumcu’da bir binanın 4’üncü katında 22:40 sıralarında meydana gelen olayda iş insanı Ali Rıza Gültekin, silahlı saldırıya uğradı.

Gültekin olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Cinayetin gerçekleştiği yerin kafe mi yoksa kaçak kumarhane olup olmadığı araştırılıyor.

İşadamı Gültekin, 2015 yılında da Beykoz’da silahlı saldırıya uğramış, yara almadan kurtulmuştu.