Ünlü ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu Koronavirüs'ten yaşamını yitirdi

Kanal 7 ekranlarında geçmiş ramazanlarda yaptığı iftar programlarıyla bilinen ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu resmi sosyal medya hesabından verdiği haberde, "Bir süredir Koronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu hocamız Başakşehir'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Muhterem hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun..." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatı nedeniyle oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti

Ömer Döngeloğlu kimdir?

Ömer Döngeloğlu 1968'de Tokat Zile'de dünyaya geldi. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.



Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir. Ömer Döngeloğlu, 1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı.



Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.