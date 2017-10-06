Ünlü Hollywood yapımcısına cinsel istismar suçlaması

New York Times, bilinen pek çok Hollywood filminin yapım şirketinin sahibi Harvey Weinstein hakkında, düzinelerce cinsel istismar şikayeti olduğuna dair bir haber yayınladı.

Ünlü aktris Ashley Judd'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, Weinstein'in cinsel istismarına maruz kaldığına dair şikayette bulunmuştu.

Judd, Weinstein'ın kendisine bir iş yemeğinde "duş alırken beni izler misin" dediğini aktarmıştı.

Weinstein iddialara Times'ta yayınlanan bir özür demeci ile yanıt verdi ve bir süre ortalarda görünmeyeceğini belirtti.