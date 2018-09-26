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Kültür-Sanat

Ünlü Halk Ozanı Neşet Ertaş ölümünün 6'ıncı yılında anıldı

İSTANBUL, (DHA) - ABDALLIK geleneğinin son büyük temsilcisi Neşet Ertaş, ölümünün 6'ncı yılında Kartal’da anıldı

26 Eylül 2018 12:25

İSTANBUL, (DHA) - ABDALLIK geleneğinin son büyük temsilcisi Neşet Ertaş, ölümünün 6\'ncı yılında Kartal’da anıldı. Anma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“Ahirim sensin”, “Zahidem”, “Gönül dağı”, “Bir bakışta yaktın beni” gibi birçok türküsüyle gönüllere taht kuran Neşet Ertaş, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda anıldı. Unesco tarafından \'Yaşayan İnsan Hazinesi\' kabul edilen ve 25 Eylül 2012’de vefat eden Ertaş\'ı anma programına yüzlerce vatandaş katıldı. 

Neşet Ertaş’ı Anma Gecesi’nde Türk Halk Müziği sanatçısı İsmail Altunsaray sazıyla ve sesiyle Ertaş\'ın türkülerini seslendirdi. Bazı vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, bazı da cep telefonlarıyla yaşadıkları duygu dolu anları ölümsüzleştirdi. 

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

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