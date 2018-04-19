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Kültür-Sanat

Ünlü gitarist Metin Türkcan ralli pilotu oldu

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK rock müziğinin virtüöz gitaristi Metin Türkcan, Bodrum’da düzenlenen Rally Halikarnassos’ta ralli pilotu olarak yarışacak

19 Nisan 2018 13:43

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK rock müziğinin virtüöz gitaristi Metin Türkcan, Bodrum’da düzenlenen Rally Halikarnassos’ta ralli pilotu olarak yarışacak.
Türkiye’nin en zorlu yarış organizasyonlarından biri olan Transanatolia Rally Raid, bu yıl ikincisini düzenleyeceği “Rally Halikarnassos” ile yarış sezonunu açacak. Rallide Pentagram ve Şebnem Ferah\'ın gitaristi Metin Türkcan da mücadele edecek. Türkcan’a yarışta, deneyimli co-pilot Yavuz Harani eşlik edecek.
Rally Halikarnassos, bugün Bodrum Belediye Meydanı’ndaki teknik kontrolün ardından seremonik start ile başlayacak. Ralli, ortalama 544 kilometrelik parkur geçisinin ardından 22 Nisan\'da yine Bodrum Belediye Meydanı’nda sona erecek.

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