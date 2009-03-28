Ünlü futbolcunun annesi hırsız çıktı

Chealsea’nin kaptanı John Terry’nin, annesi ve kayınvalidesi bir mağazada hırsızlık yaparken yakalandı.



İngiltere milli takımı ve Chealsea’nin kaptanı John Terry’nin, annesi ve kayınvalidesi bir mağazada hırsızlık yaparken yakalandı. Vatan'ın haberine göre, sponsorluk gelirleri ve futboldan haftada 500 bin TL kazanan futbolcunun annesi Sue Terry ve kayınvalidesi Sue Poole, Marks and Spencer mağazasında yaklaşık 1500 TL’lik kıyafeti çalarken yakalanarak gözaltına alındı. Kentin en lüks semtlerinden Surrey’de yaşayan iki kadının bu işi “zevk için” yaptıkları sanılıyor.



