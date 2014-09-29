Ünlü edebiyatçı Talip Apaydın'ı kaybettik

Köy Enstitüsü mezunu Talip Apaydın, iki ay önce yatırıldığı Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

21 Ağustos 2014 tarihinde baş dönmesi şikayetiyle gittiği Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Apaydın, yaşamını yitirdi. Apaydın Salı günü Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Edebiyata şiirle başlayan Apaydın daha sonra öykü ve romana yöneldi. İlk şiirleri ve öyküleri Köy Enstitüsü Dergisi'ndeyayımlanan ünlü edebiyatçı, "Tütün Yorgunu" romanıyla 1976 Madaralı Roman Ödülü'ne, "Köylüler" adlı eseriyle 1992 Orhan Kemal Roman Armağanı'na, "Yapılar Yapılırken" ve "Otobüs Yarışı" eserleriyle de 1975 TRT Yayınlanmamış Radyo Oyunları Sanat Ödülleri'ne layık görülmüştü.