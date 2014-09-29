T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Ünlü edebiyatçı Talip Apaydın'ı kaybettik

Türkiye edebiyatının en önemli isimlerinden Talip Apaydın, 2 aydır tedavi olduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti

29 Eylül 2014 00:04

Köy Enstitüsü mezunu Talip Apaydın, iki ay önce yatırıldığı Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

21 Ağustos 2014 tarihinde baş dönmesi şikayetiyle gittiği Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Apaydın, yaşamını yitirdi. Apaydın Salı günü Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Edebiyata şiirle başlayan Apaydın daha sonra öykü ve romana yöneldi. İlk şiirleri ve öyküleri Köy Enstitüsü Dergisi'ndeyayımlanan ünlü edebiyatçı, "Tütün Yorgunu" romanıyla 1976 Madaralı Roman Ödülü'ne, "Köylüler" adlı eseriyle 1992 Orhan Kemal Roman Armağanı'na, "Yapılar Yapılırken" ve "Otobüs Yarışı" eserleriyle de 1975 TRT Yayınlanmamış Radyo Oyunları Sanat Ödülleri'ne layık görülmüştü.

 

ETİKETLER

talip apaydınyazarköy enstitüsü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24