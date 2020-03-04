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Ünlü e-ticaret sitesinde satışa sunulan Nazi sembollü çocuk kıyafeti satıştan çekildi

Trendyol'dan yapılan açıklamada "Satışına aracılık etmeyi asla kabul edemeyeceğimiz bir ürünü platformumuzdan derhal kaldırdık" ifadelerine yer verildi

04 Mart 2020 02:14

Trendyol isimli alışveriş sitesinde çocuklar için satışa sunulan ve üzerinde Nazi sembolü olan gamalı haç, kartal ve svastika bulunan sweatshirt tepkilerin ardından satıştan çekildi.

TIKLAYIN - Ünlü e-ticaret sitesinde Nazi sembollü çocuk kıyafeti satışa sunuldu

Sitede çocuklar için satışa koyulan 'Adolf Hitler Nazi' sweatshirt ilk olarak Ekşi Sözlük’te açılan başlıkla ortaya çıktı. ‘Tshirthane’ isimli giyim firmasının sattığı tişört n11.com, hepsiburada.com, çiçeksepeti.com, epttavm.com, gittigidiyor.com, 1v1y.com gibi popüler internet alışveriş sitelerinden de kaldırıldı.

Satışın sosyal medyada tepkilere neden olmasının ardından satıcı firma 'Tshirthane' markası da kendi internet sitesi üzerinden bu ürünü sildi.

Trendyol’dan ise konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Satışına aracılık etmeyi asla kabul edemeyeceğimiz bir ürünü platformumuzdan derhal kaldırdık. Müşterilerimize uyarıları için teşekkür ederiz" denildi.

 

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