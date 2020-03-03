Ünlü e-ticaret sitesinde Nazi sembollü çocuk kıyafeti satışa sunuldu

Trendyol isimli alışveriş sitesinde çocuklar için üzerinde Nazi sembolü olan gamalı haç, kartal ve svastika bulunan sweatshirt satışa sunuldu. Ekşi sözlükte gündem olmasının ardından kısa sürede Twitter gündemine de oturan olay sonrasında ürün kaldırıldı.

Trenyol'dan daha sonra bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Satışına aracılık etmeyi asla kabul edemeyeceğimiz bir ürünü platformumuzdan derhal kaldırdık. Müşterilerimize uyarıları için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

TIKLAYIN - Trendyol'dan açıklama: Satışına aracılık etmeyi asla kabul edemeyeceğimiz bir ürünü platformumuzdan derhal kaldırdık

Tshirthane isimli markanın kendi sitesinde satışını yaptığı ürün aynı zamanda popüler online alışveriş sitelerinde de satılıyor. 'Mağazalarımız' bölümünde trendyol.com, n11.com, hepsiburada.com, çiçeksepeti.com, epttavm.com, gittigidiyor.com, 1v1y.com gibi popüler internet alışveriş siteleri görülüyor.

Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Trendyol markanın bu ürününü satıştan kaldırsa da arama motorunda gerekli anahtar kelimelerle yazıldığında satıldığı link çıkıyor. Aynı durum n11.com için de geçerli. Farklı markaları satışa sunan PTT alışveriş sitesinde ise ürün satışı devam ediyor.

Karikatürist Serkan Altuniğne de Twitter'dan Trendyol'da bulunan ürün linkini paylaşarak tepki gösterdi.

Altuniğne, "Ekşisözlük'te başlığı görünce 'Yok lan artık' demiştim ama varmış. Ülkemizde neler oluyor? Siz bu kafalara nasıl geliyorsunuz canım abim? Trendyol, kafamıza göre ürün koyabiliyor muyuz sitenize? Öyleyse çünkü bir kaç ürün var kafamda.. Tabii ki açıklama yapmadan linkşi kaldırmışsınız Trendyol yani hiç değilse defolu ürünlere dair yaptığınız "yaşanan aksaklık için özür dileriz..." yazısı paylaşsaydınız... Biliyorsunuz ülkemizde en etkili kaçış yöntemi bir şeyi sanki hiç yapmamış gibi davranmaktır" ifadeleri kullandı.