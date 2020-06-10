Ünlü DJ Caner Çalışır hayatını kaybetti

Kerimcan Durmaz ve Selin Ciğerci'nin yakın arkadaşı DJ Caner Çalışır, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle 31 yaşında vefat etti. İrem Derici "Kalbim sızlıyor" diyerek yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır hayatını kaybetti.



Haberler.com'un haberine göre, Caner Çalışır'un 23 Nisan'da yaptığı son paylaşımının altına taziye yorumları yağdı.

Son olarak FOX TV'de yayınlanan Benimle Söyle programında jürilik yapan fenomenin ölüm haberi başta İrem Derici olmak üzere yakınları yıktı.



Çalışır ile yakın arkadaş olan Derici, Instagram hesabından "Daha 1 hafta önce 'Biz neler atlattık, bunlar vız gelir abla' dememiş miydik biz? Huzurla uyu Caner, kalbim sızlıyor. Seni çok seviyorum ve çok çok üzgünüm. Çok üzgünüm" dedi. Fenomen Samet Liçina ise Caner Çalışır'ın fotoğrafını paylaşarak "Toprağın bol ruhun huzurlu olsun" yorumunu yaptı.