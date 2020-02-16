Ünlü dizi Sex and the City’in oyuncusu yaşamını yitirdi

Bir döneme damga vuran ve daha sonra beyaz perdeye de aktarılan Sex and the City'de yer alan ve birçok Hollywood yapımında kendini gösteren Lynn Cohen yaşamını yitirdi. Sex and the City'de bakıcı Magda rolünü üstlenen 86 yaşındaki oyuncunun ölüm sebebi açıklanmadı.

1990’lara damga vuran Sex and the City’de oynayarak şöhrete kavuşan 86 yaşındaki Lynn Cohen yaşamını yitirdi.

Cohen, Sex and the City’de Cynthia Nixon’ın canlandırdığı başarılı iş insanı Miranda Hobbes’un tuttuğu bakıcı Magda olarak izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Nixon’ın kararlarını esprili bir şekilde eleştiren ve iş vereniyle başta gergin bir ilişkiye sahip olan Magda karakterini canlandıran Cohen kariyerinde Açlık Oyunları ve Steven Spielberg’ün Münih isimli filminde de yer almıştı.

Son dönemde dizilere ağırlık veren Cohen, son yılların popüler dizisi The Marvelous Mrs Maisel da da rol almıştı. Cohen’in Cuma günü yaşamını yitirdiğini açıklayan menajeri, oyuncunun ölüm sebebini açıklamadı.