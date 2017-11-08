Ünlü dansçı Ziya Azazi, 'Nefesin Devinimi' ile İKÜ Akıngüç Sahnesi’nde

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi (AOSM), yeni sanat yılının üçüncü etkinliğinde, çağdaş dansları sufi danslarla harmanlayarak yorumlayan \'Modern Derviş\' olarak da anılan, dünyaca ünlü dansçı Ziya Azazi ile İstanbul Flüt Topluluğu’nu ağırlayacak.

İstanbul Flüt Topluluğu, 22 Kasım Çarşamba günü saat 19.30\'da İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek \'Nefesin Devinimi\' adlı organizasyonda üç Türk bestecinin flüt topluluğu için yazdığı eserleri seslendirecek. İki ayrı \'Zeybek\' düzenlemesi eşliğinde 3 ayrı modern dansçının katılımıyla çağdaş zeybek dansı gösterisinin de sergileneceği etkinlikte, dünyada modern derviş olarak tanınan dansçı Ziya Azazi de, Ravel’in Bolero\'sunun tekrar döngüsü eşliğinde seyircisine farklı bir dans dinamiği sunacak. İlk defa seyirci karışısında sergilenecek olan zikir ve perpetuum mobile terimlerinin alt anlamlarının birleştirildiği gösteride Azazi’ye, trampette genç timpantist Ali Kaan Söylerkaya da eşlik edecek.

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