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Kültür-Sanat

Ünlü 'Çığlık' tablosu hakkında yeni iddia

'Çığlık' tablosundaki turuncu bulutların daha önce zihinsel ıstırabı veya volkanik patlama sonrası Oslo'da gökyüzünün aldığı rengi yansıttığı iddialarına bir yenisi eklendi

25 Nisan 2017 22:46

Norveçli ressam Edvard Munch'ün 'Çığlık' adlı tablosunda nadir görülen 'sedef bulutlarından' ilham aldığına yönelik yeni bir teori ortaya atıldı.

Ellerini yanaklarına götürmüş ve yüzünde dehşet ifadesi olan bir kişinin arkasında iki insan siluetinin yer aldığı ünlü 'Çığlık' tablosundaki turuncu bulutların daha önce zihinsel ıstırabı veya volkanik patlama sonrası Oslo'da gökyüzünün aldığı renkten esinlenerek yapıldığı öne sürülüyordu.

Nitekim 2004 yılında da Munch'ün günlüğündeki 'Gökyüzü kan kırmızıya boyandı' ifadeleriyle 1883 tarihli Krakatoa volkanik patlamasının gökyüzünde yarattığı etkiyi anlattığı belirtilmişti.

"Sedef bulutundan kaynaklı"

 

Oslo Üniversitesi'nden bilim insanlarının ortaya attığı yeni bir teoriye göre, tablodaki bu renk, 'sedef bulutu' adı verilen ve nadir görülen bulutlardan kaynaklı.

Yalnızca şiddetli soğuğun hakim olduğu zamanlarda gökyüzünün üst katmanlarında görülen bu bulutlar zaman zaman yağ tabakasına benzerliğiyle dikkat çekiyor, zaman zaman da kırmızıya dönüyor.

Öte yandan volkanik patlamalar, bulutların rengini değiştirirken tabaka haline gelmesine değil, her zamanki görünümünde kalmasına neden oluyor.

 

"19. Yüzyılda Oslo'da bu tarz bulutların görüldüğünü biliyoruz"

 

Tablodaki bulutlar da katman halinde görüldüğünden, 'sedef bulutlarına' daha fazla benzerlik gösteriyor.

Araştırmayı yürüten Oslo Üniversitesi'nden meteorolog Helen Muri, "19. yüzyılda Oslo'da bu tarz bulutların görüldüğünü biliyoruz. Bu bulutlar öyle güzeller ki başka bir dünyada olduğunuzu düşünebilirsiniz" dedi.

 

 

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