Ünlü çift, düğüne doymuyor

Bollywood oyuncusu Priyanka Chopra ve ABD'li şarkıcı Nick Jonas, balayı sonrası ikinci düğünün yapmalarının ardından dün de üçüncü düğünü yaptı.

Aralık ayı başında hem Hindu hem de Hıristiyan geleneklerine uygun, görkemli bir düğünle evlenen çift, düğün sonrası üçüncü kez resepsiyon verdi.

Hindistan’ın Bombay kentinde yapılan üçüncü düğün resepsiyonuna Bollywood yıldızları katıldı.

Chopra, önceki gün yaptıkları ikinci düğünden bu kareyi sosyal medya hesabından, “Parti bitmez” mesajıyla paylaştı.

İkinci düğün resepsiyonunda çift, Hindistan’da, aileleri, arkadaşları ve medyanın katıldığı bir davete ev sahipliği yaptı.

Chopra, lacivert bir geleneksel elbiseyle misafirlerini karşıladığı resepsiyonda, “Bu akşam buraya gelmeniz çok anlamlı. Bu benim hayatımın çok özel bölümü. Ben ve kocam bize destek olan tüm özel insanlarla buluşmak istedik” dedi.