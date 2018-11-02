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Kültür-Sanat

Ünlü cazcı, Avrupa turnesine İzmir'den başlıyor

İZMİR, (DHA)- CAZIN 22 Grammy ödüllü efsane ismi Chick Corea, Avrupa turnesine İzmir'deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi konseri ile başlayacak

02 Kasım 2018 14:45

İZMİR, (DHA)- CAZIN 22 Grammy ödüllü efsane ismi Chick Corea, Avrupa turnesine İzmir\'deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi konseri ile başlayacak.
Cazın 60 yıllık efsanesi 22 Grammy Ödüllü ismi Chick Corea Avrupa turnesine İzmir\'den başlayacak. Hindistan\'daki konserinden sonra İzmir\'e gelerek Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi\'nde (AASSM) hayranlarıyla buluşacak olan Corea, ardından İtalya\'ya geçerek Avrupa turnesine devam edecek. Başarılarla dolu kariyerinde birbirinden önemli beste ve albümlere imza atan Chick Corea\'nın \"Solo Piano\" konseri 7 Kasım Çarşamba saat 20.00\'de Büyük Salon\'da gerçekleşecek.

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