Ünlü blogger'dan Altuğ'a 'düz göğüs' tepkisi

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ’un olimpiyatlarda yer alan kadınlar sarf ettiği sözler sadece Türkiye kamuoyundan değil dünyadan da çığ gibi tepkiler geldi.

Daily Mail gazetesinin yaşanan tartışmayı haberleştirmesinin ardından bu kez de internetin ünlü blogger'ı Jenna Marbles, hazırladığı videoyla Aytuğ'a tepki gösterdi. Marbles, www.hurriyet.com.tr'de yükselen tepkilerin İngilizce çevirisini Hurriyet Daily News'ta okuduktan sonra sporcuların neden "düz göğüslü" göründüğünü Aytuğ'a ve onun gibi düşünenlere anlattı.