Türk Musikisi'nin ünlü bestecisi Sadettin Kaynak'ın hayatı beyaz perdeye taşınıyor

Klasik Türk Müziği’nin en önemli bestecilerinden Sadettin Kaynak’ın hayatı beyaz perdeye taşınıyor. "Sadettin/ Mûsiki Dehâsı Hâfız" adlı film, Sadettin Kaynak’ın 1952 yılında, henüz 57 yaşındayken bir müzik çalışması sırasında felç geçirmesiyle değişen trajik hayat hikâyesini konu ediyor.

Filmin senaryosunu ünlü aktör Altan Akışık kaleme aldı, yapımcılığını ise deneyimli sinemacı Atilla Gökbörü üstlendi. Yönetmen koltuğunda "Albatrosun Yolculuğu" filmiyle tanınan ünlü romancı Cengis Asiltürk’ün oturdu ve filmin genel koordinatörlüğünü de Prof. Dr. Suat Gezgin’in yaptı.

“Bu rolü oynamayı tarihi bir görev biliyorum”

Senaryosunu Altan Akışık’ın kaleme aldığı filmde başrolü de Akışık'ın kendisi üstleniyor. Kaynak’a fiziksel benzerliğiyle dikkat çeken Akışık, eserleriyle dehâ seviyesine ulaşmış, Klasik Türk Müziği’nin önemli ismini canlandırmanın kendine özel bir heyecan verdiğini söyledi. Sadettin Kaynak’ın hayat boyu çok fazla çalışmış olmasına vurgu yapan Akışık, “Bu sefer, nevi şahsına münhasır (özel) bir kişiliği canlandırmanın heyecanı içindeyim” dedi.

Kaynak’ın bir yandan güfte ve beste çalışmaları, bir yandan imam yardımcılığı ve sonra da Yavuz Sultan Selim ve Sultanahmet camilerinde baş imamlık yaptığını belirten Akışık, bu rolü oynamayı adeta tarihi bir görev bildiğini vurguladı.

Senaryo üzerinde yıllardır çalıştığını belirten senarist-oyuncu, canlandıracağı Sadettin Kaynak’ın insanüstü gayretle çalışmaktan dolayı vücudunun erken sayılabilecek bir yaşta yıprandığını; bu nedenle, filmin hayli uzun bölümlerinde “felçli” bir karakteri canlandıracağını söyledi.

Sanatçılara benzeyen kişilerin bulunması için kampanyalar düzenlenecek

Sadettin Kaynak’ın yaşamı boyunca 850 kadar müzik bestelemesine ve çalışkanlığına karşın yoksulluk içinde yaşamasının anlatıldığı filmde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; Safiye Ayla, Hamiyet Yüceses, Deniz Kızı Eftelya, Müzeyyen Senar, Münir Nurettin Selçuk, Alâeddin Yavaşça ve Selahattin Pınar gibi önemli isimler de filmde canlandırılacak. Yapımcı Atilla Gökbörü, bu nadide sanatçıların benzerlerinin bulunabilmesi için, yarışma ve kampanyalar düzenlemeye hazırlandığını belirtti.