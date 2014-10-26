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Yaşam

Ünlü armatör Kahraman Sadıkoğlu kaza geçirdi

Ünlü Armatör Kahraman Sadıkoğlu'nun kullandığı motosiklet kaza yaparak bariyerlere çarptı

26 Ekim 2014 02:50

İstanbul Sultanbeyli'de, motosikletle kaza yapan ünlü Armatör Kahraman Sadıkoğlu, kaldırıldığı Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Alınan bilgiye göre, TEM yolu Sultanbeyli Mevkii'nde saat 17.00 sıralarında, Ünlü Armatör Kahraman Sadıkoğlu'nun kullandığı motosiklet kaza yaparak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan Sadıkoğlu, Ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Sadıkoğlu, Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Sadıkoğlu'nun tedavisi sürüyor. Armatör Kahraman Sadıkoğlu 1989 yılında, Atatürk'e ait Savarona yatını 49 yıllığını kiralayarak adını duyurmuştu.

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