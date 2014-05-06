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Yaşam
Deutsche Welle

Ünlü Alman koleksiyoncu öldü

Almanya'nın en ünlü sanat koleksiyoncusu Cornelius Gurlitt 81 yaşında hayata veda etti.

06 Mayıs 2014 21:45


2012 yılının şubat ayında Cornelius Gurlitt'in Münih'teki dairesinde paha biçilemez bir koleksiyon bulunmuştu. Picasso, Chagall, Matisse, Beckmann, Nolde gibi dünyaca ünlü ressamlara ait tabloların bulunduğu bu koleksiyona el konulmuştu. 1400 parçalık koleksiyondaki eserlerin birçoğu İkinci Dünya Savaşı'ndan beri kayıptı.

Nisan ayı başında Gurlitt Alman hükümetine ve Bavyera eyalet yönetimine koleksiyonunun uzmanlar tarafından incelenmesi ve Naziler tarafından gasp edilen sanat eserlerinden olduklarının saptanması durumunda yasal sahiplerine geri iade edilmesi konusunda teminat vermişti.

Cornelius Gurlitt'e bu tabloların Nazi Almanyası'nda sanat koleksiyoncusu olarak görev yapan babası Hildebrand Gurlitt'ten kaldığı sanılıyor. Baba Gurlitt o dönem Yahudi koleksiyonculardan gasp edilen ya da "soysuz" bulunarak toplatılan sanat eserlerinin satımından sorumlu hale getirilmişti.

Kısa süre önce Spiegel dergisine bir demeç veren Cornelius Gurlitt “Hayatımda hiçbir şeyi tablolarımdan daha fazla sevmedim” demişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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