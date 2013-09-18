Ünlü aktörlerden 'Son Akşam Yemeği'

Fotoğraf çekiminde 1977 yılında bir televizyon dizisinde İsa’yı canlandıran Robert Powell bir kez daha peygamber koltuğuna oturdu. Fotoğraf çekimindeki tek kadın olan Julie Waters Magdalalı Meryem oldu. 15’inci yüzyılda yapılan tablonun canlandırıldığı çekimde, Tom Conti, Simon Callow, Peter Eyre ve Anthony Andrews gibi İngiliz tiyatrosunun önde gelen birçok ismi ve Oscar ödüllü oyuncu Colin Firth de havarileri canlandırdı.

Birce Bora'nın Hürriyet'teki haberine göre, Fotoğrafı çeken Allistair Morrison, “Ben en baştan beri Powell’ı İsa, Waters’ı da Magdalalı Meryem rolleri için istiyordum. Onlar kabul ettikten sonra azimle bu muhteşem oyuncuları bir araya toplamayı başardık” dedi.

Bir kopyası 12 bin sterline (36 bin TL) satışa çıkartılan fotoğraf, Londra’daki Ulusal Portre Galerisi’ndeki kalıcı serginin bir parçası olacak.