Ünlü aktör Philip Seymour Hoffman evinde ölü bulundu

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Philip Seymour Hoffman New York'taki evinde ölü bulundu.

New York polisinden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki aktörün ölüm nedeninin araştırıldığı belirtildi.

46 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun ölüm sebebi henüz bilinmiyor. The New York Times'ın haberine göre ismi açıklanmayan bir emniyet görevlisi, Hoffman'ın ölüm sebebini aşırı dozda uyuşturucu olduğunu belirtti.

46 yaşında hayata gözlerini yuman başarılı oyuncu Hoffman'ın, New York'ta West Village'daki evinde sabah 11:30 sularında kendisine ulaşamayan bir arkadaşı tarafından bulunduğu da haberde belirtildi.

Hoffman, 2005 yılında "Capote" filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Oscar Ödülü kazanmıştı. Hoffman en sonuncusu geçen sene The Master filmiyle olmak üzere 3 de en iyi yardımcı erkek oyuncu oscar adaylığı sahibiydi. 2007 yılında, 65. Altın Küre Ödülleri'nde ise En İyi Aktör-Müzikal/Komedi ve En İyi Yardımcı Aktör olmak üzere iki dalda ödüle aday olmayı başarmıştır. Charlie Wilson's War ile yardımcı erkek oyuncu dalında da Oscar'a aday gösterilmiştir.