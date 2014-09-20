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Ünlü aktör Kevin Space'yi tehdit eden kadına dört yıl hapis

Oscar’lı aktör Kevin Spacey'i uzun süredir taciz eden Linda Louise Culkin dört yıl hapse mahkûm edildi

20 Eylül 2014 17:16

Ünlü aktör Kevin Spacey'i iki seneden beri taciz eden ve evinin duvarına 'Spaceyi öldürmek' notuyla ünlü aktörün gözlerini oyduğu afişi asan Linda Louise Culkin dört yıl hapse mahkûm edildi. 

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, Culkin'in tacizleri iki yıl önce başladı. Önceleri Spacey için internette karalama kampanyaları düzenleyen kadın ardından saldırılarına hız vererek, ünlü oyuncuya ölüm tehditleri yağdırmaya başladı. 2012’de Culkin’in dairesini basan polisler, kadının evindeki duvarlarda Spacey’nin gözlerinin karalandığı ve yanına” Spacey’i Öldürmek” notunun yazıldığı notu buldu.

 

‘Yaptıkları dehşet vericiydi’

 

Culkin önceki gün çıkarıldığı mahkemede, zihinsel sorunlar yaşadığını ve çok pişman olduğunu belirtse de, dört yıl hapse mahkûm olmaktan kurtulamadı. Bu gelişmeler üzerine ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada; “Şu ana dek yaptıkları dehşet vericiydi, terörün boyutlarını ölçebilmek çok zor” dedi

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