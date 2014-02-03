Ünlü aktör için ne dediler?



Ailesinin bugün yaptığı “Kaybımız nedeniyle üzüntüden harap haldeyiz, bize destek veren herkese sonsuz teşekkürler” açıklamasının ardından hem sinema hem de müzik dünyasının ünlüleri Philip Seymour Hoffman’ın beklenmedik ölümüne dair duygularını paylaştılar.

Philip Seymour Hoffman’ı ilk gençlik yıllarından itibaren tanıyan emektar aktör Philip Baker Hall, büyük üzüntü duyduğunu, Hoffman’ın benzersiz bir yeteneğe sahip olduğunu belirtti. Hall ve Hoffman, 1996'da “Hard Eight”, 1997'de “Boogie Nights” ve 1999'da hem “Magnolia” hem de “Talented Mr. Ripley” filmlerinde beraber rol almışlardı.

Bir çok aktör ve müzisyen, Philip Seymour Hoffman’ın ani ölüm haberinin ardından resmi twitter hesaplarında ünlü aktöre ilişkin duygularını paylaştılar.

Tom Hanks (Aktör): “Bu, Philip’le çalışmış herkes için korkunç bir gün.”

Gwyneth Paltrow (Aktris): “O, gerçek bir dahiydi..”

Aaron Paul (Aktör): “Bugün muhteşem bir insanı kaybettik. Philip Seymour Hoffman, rahat uyu dostum. Her zaman ve sonsuza dek özleneceksin!”

Eva Rachel Wood (Aktris): “Philip Seymour Hoffman’ı kaybettiğimiz için duyduğum üzüntü had safhada. Onu bu şekilde yitirmek trajik.”

Ricky Gervais (Aktör & Yönetmen): “Şok edici bir haber bu! Rahat uyu Philip Seymour Hoffman. Neslinin en tatlı, komik, mütevazı ve en iyi aktörlerinden biriydi.”

Albert Brooks (Aktör-Yönetmen): “Rahat uyu Philip. Muhteşem bir oyuncuydu.”

Susan Sarandon (Aktris): “Cesur işlere imza atan, tatlı bir dehaydı. Öldüğüne inanamıyorum. Büyük kayıp! Kalbim daima sevgili eşi ve çocuklarıyla.”

Sheryl Crow (Şarkıcı): “Bu ani haber beni mahvetti. Muhteşem bir yetenekti! Dualarım ailesiyle.”

Justin Timberlake (Şarkıcı&Aktör): “Haberi bir kaç dakika önce öğrendim ve sarsılmış haldeyim. Tanrı vergisi bir yetenekti, huzur içinde uyusun.”

Cher (Şarkıcı & Aktris): “Philip öldü, inanamıyorum. O bence aktörlerin aktörüydü. Bir nefes alımı kadar kısa hayat. Çok üzüldüm.”