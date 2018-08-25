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Yaşam

Ünlü aktör Ben Affleck yeniden rehabilitasyon merkezinde

Ünlü yıldız daha önce 2001 ve 2017 yıllarında da alkol bağımlılığı sebebiyle tedavi olmuştu

25 Ağustos 2018 00:34

Ünlü Hollywood yıldızı Ben Affleck'in yeniden rehabilitasyon merkezine yatırıldığı açıklandı. Aktörü tedavi merkezine götüren eski eşi Jennifer Garner oldu.

CNN Türk’te yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Playboy modeli Shauna Sexton ile görüntülenen Affleck, aşırı alkollü haliyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Affleck'in eski eşi ve çocuklarının annesi Jennifer Garner, bu görüntülerin ardından ünlü aktörü ziyaret ederek kendisini tedavi için ikna etmeye çalıştı.

Garner'ın çabaları üzerine tedavi olmayı kabul eden Affleck, tekrar rehabilitasyon merkezine yatırıldı.

Ünlü yıldız daha önce 2001 ve 2017 yıllarında da alkol bağımlılığı sebebiyle tedavi olmuştu.

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