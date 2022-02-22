Ünlenme yolculuğundan vasiliğe; Britney Spears, yaşamını anlatacağı kitap için rekor miktara anlaştı

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Şarkıcı Britney Spears, ünlenmesi, ailesiyle ilişkileri ve neredeyse 14 yıl süren vasilik sürecini konu alan bir anı kitabı çin rekor kıran anlaşma imzaladı.

Page Six'in aktardığı habere göre, yayın şirketi Simon&Schuster, Britney Spears'ın anı kitabı için 15 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı.

İsmini vermeyen bir kaynak "Bu anlaşma, tüm zamanların Obama'larınkinden sonra en büyüğü" dedi. Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski First Lady Michelle Obama, Penguin Random House ile kitapları için 65 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Britney Spears, 2007 yılında geçirdiği ruhsal sorunlar nedeniyle babasının vasiliği altına alınmış, yıllar boyunca hayatı üzerinde hiçbir kontrolü olmadan yaşamıştı. Spears, babasının vasiliği istismar ettiğini belirterek uzun bir hukuk mücadelesi vererek özgürlüğüne kavuşmuştu.