Üniversite kayıtları başladı; işte gerekli belgeler

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazananlar için üniversite kayıtları başladı. Kayıtlar 7 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek. Devlet üniversitelerini kazanan adaylar isterlerse e-Devlet kapısı üzerinden de 5 Ağustos Çarşamba'ya kadar kayıt yaptırabilecek.

Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler ise bugünden itibaren 7 Ağustos'a kadar yerleştiği yükseköğretim kurumuna şahsen başvurarak kayıt olabilecek. Posta ile kayıt yapılmayacak. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmeyecek ve belgeler eksik ise kayıt yapılmayacak. Süresi içinde şahsen kayıt veya e-kayıt yaptırmayan ya da işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.



Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilecek. Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapabilecek.

Gerekli belgeler

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır),

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesiyle ilgili belge,

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri.

ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından internet adresinde görülebilecek.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) başvurmaları gerekiyor.

Kazanan adayların bilgileri, yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecek.