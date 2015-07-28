Devlet üniversitelerine e-Devlet üzerinden kayıt yaptırılabilecek

ÖSYM tarafından açıklanan üniversite sınav sonuçlarına göre, bir devlet üniversitelerine yerleşmeye hak kazananlar, e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli şekilde üniversite kayıtlarını yapabilecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ( YÖK ) ile şirket arasında yapılan iş birliği çerçevesinde ilk olarak 32 devlet üniversitesinde başlatılan e-Devlet Kapısı üzerinden e-Kayıt uygulamasının kapsamı bu yıl genişletildi.

Tüm devlet üniversiteleri kayıtlarının e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmasına ilişkin çalışmaların, Türksat ile YÖK tarafından tamamlanmasıyla 106 devlet üniversitesine yerleşme hakkı kazanan 832 bin 674 adaydan 514 bin 213'ü, e-Devlet Kapısı mobil ve web uygulamaları üzerinden üniversite kayıtlarını yapabilecek. Kayıtlar 28 Temmuz 2015 başlayacak ve 5 Ağustos 2015 tarihinde sona erecek.