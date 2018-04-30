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Eğitim

Üniversiteye dönüş için af geliyor!

Başbakan Yıldırım, 7 yıl sürede eğitimini tamamlayamayan üniversite öğrencilerine af getirileceğini açıkladı

30 Nisan 2018 22:42

Başbakan Binali Yıldırım, 7 yıl sürede eğitimini tamamlayamayan üniversite öğrencilerine müjde vererek "Üniversitelerden kaydı silinen öğrencilerimize bir kereliğine kayıt yaptırma ve eğitimine devam etme fırsatı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası önemli kararların alındığını belirtti. Yıldırım alınan kararlar çerçevesinde, eğitimini 7 yılda tamamlayamayan ve okuldan kaydı silinen öğrencilere af müjdesi verdi.

Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üniversite okuyan 8 milyon gencimiz var. Tabi bunlar içerisinde zamanla çeşitli nedenlerle, eğitimine devam edemeyen gençlerimiz oldu. Yaklaşık 500 bine yakın. Maddi imkansızlık, devamsızlıktan ya da öğrencilerin verdiği heyecandan dolayı derslerini iyi takip edememekten kaynaklanıyor. 7 yıl sınırı var ve 7 yılı geçtiğinde bahane yok. Üniversitelerden kaydı silinen öğrencilerimize bir kereliğine kayıt yaptırma ve eğitimine devam etme fırsatı sunuyoruz."

 

 

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