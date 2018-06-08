Üniversitenin gururu toplam 6 bin 406 nitelikli genç mezun oldu

İSTANBUL, (DHA) - Haziran ayının gelmesi ile okul mezuniyetleri başladı. Üniversitelerden mezun olan binlerce genç ya iş hayatına atılacak ya da akademik bir yolda ilerleyecek. 9’uncu mezuniyet törenini gerçekleştiren İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 92 bölümünden, yeni mezunlarıyla birlikte toplam 6 bin 406 mezun verdi. İki ayrı günde gerçekleştirilen bu yılki mezuniyet törenlerinde; üniversiteye bağlı birçok fakülte, enstitü ve yüksekokulların mezunları kep attı.

Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen mezuniyet töreni, mezun adaylarının alandaki yerlerine geçmelerinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmalarını Öğrenci Konseyi Başkanı Zübeyir Güntaç, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç ve Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli yaptı. Ardından bölümler halinde sahneye çıkan gençler diplomalarını aldı.

“ÇOK GURURLUYUZ”

Mezuniyet hakkında konuşan Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Özden Mühendislik Mimarlık Fakültesi olarak çok gururlu olduklarını belirterek, “Bu yıl endüstri mühendisliği bölümü olarak 33 öğrenci mezun ediyoruz. Gelişim Üniversitesi isminden de anlaşılabileceği gibi gelişimini gerçekten çok hızlı gerçekleştiren bir üniversite” dedi.

“ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EN KAPSAMLI BÖLÜM”

Mühendislik Mimarlık Fakültesi birincisi Buse Yüksel, endüstri mühendisliğinin mühendislik alanında en önde gelen, en kapsamlı bölümlerden biri olduğunu ifade ederek, “İlk olarak güzel bir iş bulmak istiyorum. Sade, sıradan bir mühendis olmak yerine hem ülkeme yararı olacak hem firmama hem de kendime başarı katabilecek bir mühendis olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’DE BİR REKOR KIRDIK”

İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni daha iyi yerlere taşımak için özellikle dört ana konuda büyük atılımlar yaptıklarını belirten Akreditasyondan ve Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, “Yeni mekân satın alınarak fiziki yatırım;Avrupa’dan alınan akreditasyon ile eğitim; yeni kadrolar ile insan gücü,yeni araştırma ve yayın destekleri ile bilim ayağımıza yatırım yaparak, Türkiye’nin ve mezunlarımızın gurur duyabileceği, marka değeri çok yüksek olan geleceğin üniversitesini ortaya çıkarmak için çok çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’de bir rekor kırdıklarını belirten Prof. Dr. Öztaş, “53 bölümümüz Alman ve İngiliz akreditasyon kuruluşları tarafından değerlendirmeye tabii tutularak akredite edildi. Bunu öğrencilerimizin, hocalarımızın, iç ve dış paydaşlarımızın katkılarıyla başardık” dedi.

“ÇOK ÇEŞİTLİ DERSLER VE STAJ İMKÂNI VAR”

Yüksek onur derecesi ile hem İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi hem de okul birincisi olarak mezun olan Psikoloji bölümü öğrencisi Ali Haydar Özgün, “Psikoloji bölümünde çok çeşitli dersler ve stajlar yürütülüyor. Bütün öğrenciler olarak bundan olabildiğince faydalanmaya çalıştık. Ben çeşitli hastanelerde ve kliniklerde stajlar yaptım. Çeşitli laboratuvar deneyimlerim oldu” şeklinde konuştu.

“BİR SAĞLIK MENSUBUNU YETİŞTİRMEK TİTİZLİK GEREKTİRİYOR”

Yeni mezunlarından ötürü çok mutlu olduklarını dile getiren Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Hekim Nurten Elkin, “Mezunlarımızı modern, yeterli bilgi ve becerilerle donatarak mezun ettiğimizi düşünüyoruz. Sağlık bölümleri çok önemli. Mezunların hata yapmasını kesinlikle kabul etmeyecek bir alan. O yüzden de bir sağlık mensubunu yetiştirmek titizlik gerektiriyor. Bizler de eğitim kadrosu olarak bunun bilincindeyiz” dedi.

“SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TANINAN OKUL SERTİFİKASI ALDIK”

Üniversitenin sahip olduğu akreditasyon başarılarına SHGM’den alınan sertifika ile bir yenisini eklediklerini dile getiren İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Kürşat Yalçıner, “ Uçak Teknolojileri Programı ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden, tanınan okul sertifikası aldı. Bu sertifika sahibi Türkiye’deki ender okullardan bir tanesi olduk” dedi.

“55 PROGRAMIMIZ AKREDİTE OLDU”

2017- 2018 eğitim öğretim yılına çok hızlı ve çok dinamik bir şekilde başladıklarını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Başarılı bir yıldı ve başarılarımızı gerek ulusal gerekse uluslararası platformlara taşıdık. 88 programımız ile birlikte dünyaca bilinen akreditasyon kuruluşlarına başvurularımızı yaptık. 55 tanesi sonuçlandı, geriye kalan programlarımızın değerlendirilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ\'NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ATILIMLAR

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yetka Saraç’ın “sessiz devrim” hareketinden yola çıkan, YÖK kalite politikasının benimseyicisi ve destekleyicisi olarak hedeflerini ve faaliyetlerini bu istikamette yeniden şekillendiren İstanbul Gelişim Üniversitesi çok önemli atılımlar gerçekleştirdi.

Avrupa’da ve dünyada 5000 ‘in üzerinde programı akredite eden Alman Rektörler Konferansı tarafından kurulmuş AQAS ve 1200’ün üzerinde programı dünya genelinde akredite eden AHPGS’ye eğitim kalitesini tescillemek üzere başvurarak 53 programını akredite ettirdi.

22’nin üzerinde uluslararası heyetin, öğrenciler, öğretim üyeleri, iç ve dış paydaşlarla birebir yaptıkları görüşmeler, yerinde ve evrak üzerinde yaptıkları incelemeler sonucu;akreditasyon kuruluşlarının yönetimlerinde yer alan itibarlı Alman üniversitelerinin yöneticilerinin bulunduğu heyetler tarafından verilen akreditasyonlara sahip olan İstanbul Gelişim Üniversitesi bugüne kadar 6 bin 406 nitelikli gencini mezun etti.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)