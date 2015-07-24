Üniversitelilerin Barınma Sorunu Meclis’te

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Adıgüzel, barınma sorununun önceliğine dikkat çektiği önergesinde yurt sayısındaki eksiklikler, yurtlara yerleştirilemeyen öğrenciler, yurtların niteliğine ilişkin sorular yer aldı.

Bianet'te yer alan habere göre, 2015-ÖSYS yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Lisans ve önlisans ve açıköğretim programlarına toplam 983 bin 90 kişi yerleşti. Üniversite kayıtlarıyla birlikte öğrencilerin öncelikli sorunu barınma.

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki yurtların kapasiteleri, özel yurtların ise ücretleri öğrenciler için soru işaretleri barındırıyor.

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2015 yılı itibariyle 81 il, 152 ilçede ve iki yurt dışında 396 yurtta 368 bin 736 yatak kapasitesi ile hizmet veriyor.

KYK’nın sitesinde yer alan bilgilere göre 2015 yılında aylık yurt ücretleri 130 TL’ydi. Standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti ise 140–228 TL arasında.

Yurtlarda iki öğün yemek veriliyor. 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı 2,50 TL, akşam yemeği yardımı 5,50 TL olmak üzere 8 TL'ye yükseltildi.

'Yurt sorununu nasıl çözeceksiniz?'

Öğrencilerin barınma sorununa dikkat çeken Adıgüzel, önergesinde şu soruları yöneltti:

* Yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrenci sayısının 2014-2015 istatistiklerine göre 6 milyonu aştığı Türkiye'de, bugün itibariyle toplamda 400'ü bile bulmayan yurt sayısı ile 2015-2016 öğretim döneminde yaşanması muhtemel barınma sorununu nasıl çözmeyi planlıyorsunuz? "

* KYK'ya müracaat eden fakat yerleştirilemeyen yoksul ve dar gelirli öğrencilerin barınma sorunlarının çözülmesi için neler yapıyorsunuz?

* 2014-2015 öğretim döneminde yurtlardan üç bin 109 öğrenci ücretsiz yararlandı. Türkiye'deki yoksul ve dar gelirli öğrenci ve ailelerin sayısı göz önünde bulundurulduğunda, yurtların kapasitesinin arttırılarak daha nitelikli hale getirilmesini ve yurtlardan ücretsiz yararlanacak öğrenci sayısını arttırmayı düşünüyor musunuz?

* KYK yurtları arasındaki nitelik farklarının, öğrenciden alınan yurt ücretine göre standardı düşük ve yüksek diye bir ayrıma gidilmesinin, sonuç itibariyle parası olanın daha iyi koşullarda kalmasının yarattığı adaletsizliği ortadan kaldırmaya, tüm yurtların aynı standartlara kavuşturmaya yönelik olarak bir çalışma yürütmekte misiniz?

* Yurtlarda barınan öğrencilere yapılan beslenme yardımı yalnızca sabah ve akşam yemeklerini karşılamakta olup öğle yemeği için herhangi bir yardım yapılmamaktadır. Sağlıklı bir bireyin günde en az üç öğün beslenmesi gerekirken, yapılan beslenme yardımının yalnızca iki öğünü karşılamasının gerekçeleri nelerdir?