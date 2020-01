Üniversiteliler, okulun çehresini değiştirdi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- İSTANBUL Işık Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projesi Kulübü üyesi 29 öğrenci \'Batıdan doğuya ışıklıyız\' projesi kapsamında Sivas\'a bağlı Söğütcük Köyü İlkokulunu onardı. Okulu baştan sona yenileyen üniversiteliler, öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı.

Gönüllü olarak bu zamana kadar 5 okulun onarımını yaparak öğrencilere kıyafet, kırtasiye, boya gibi yardımlarda bulunan Işık Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projesi Kulübü öğrencileri kendilerine gelen istek üzerine otobüsle Sivas\'a gelerek, il merkezine 47 kilometre uzaklıktaki Söğütcük köyüne gitti. 5\'nci okul olarak geldikleri Sivas merkeze bağlı Söğütcük köyü ilkokulunda önce onarılacak yerleri belirleyen öğrenciler daha sonra sabahın erken saatlerinde işe koyuldu. 45 öğrencisi bulunan köy okulunda ilk önce masa, sıra boyama işlemi ve iç dekor çalışması yapan üniversite öğrencileri daha sonra ise dış cephe boyası ve çevre düzenlemesini yaptı. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Işık Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Kulübü Başkanı Gamze Taç, şöyle dedi:

\"Sivas\'a \'Batıdan doğuya ışıklıyız\' projemiz kapsamında geldik. Bu projemizi her yıl gerçekleştiriyoruz. Her yıl köy okullarına gidiyoruz. Köy okullarına kıyafet, boya, kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Amacımız; farkındalık yaratmak ve sürekliliğini sağlamaktır. Aynı zamanda burada o gülen yüzlere bir ışık daha koyabilmek ve bir ışık daha olabilmek. Çok heyecanlıyız. Her yıl aynı heyecanla geliyoruz. Burada olmaktan inanılmaz derecede mutluyuz. Umarım bu farkındalık herkese ulaşır. Bu zamana kadar 5 okul yaptık. İlki Van\'da yapıldı. Daha sonra Hatay, Samsun, Konya ve şu anda Sivas\'tayız.\"

Okulda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Taç 29 kişilik bir ekipleri bulunduğunu, ekipte bulunan isimlerin özellikle boya ve sıvadan anlayan arkadaşlarının arasından seçildiğini anlattı. Taç, şöyle devam etti:

\"Aynı zamanda da çocuk gelişimi üzerinde bilgisi olan arkadaşlarımızla da çocuklarla birlikte etkinlikler yapıyoruz. Zaten önceden tecrübeli olan arkadaşlarımızda var. Olabildiğince tecrübeli insanlar seçmeye çalışıyoruz. Bu projeyi sponsorluklarla yürütüyoruz. Bu yüzden katkısı olan tüm sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Tuğla tuğla inşa ettiğimiz bir proje. Herkesin emeği çok farklı. Arkadaşlarımız elini sıcak sudan soğuk suya koymazken, burada eksi 15 derecelere kadar soğukta çalışıyorlar. İnanılmaz bir inanç, inanılmaz bir özveri söz konusu. Herkes dur durak bilmeden çalışıyor. Bu okulumuzda sıva yaptık. Okulun dış cephesindeki dökülen boyayı yeniliyoruz. Aynı zamanda okulun içini renklendiriyoruz. Çocukları eğitim ve öğretime teşvik ediyoruz. Kitaplık yapıyoruz. Çok güzel bir kütüphane kuruyoruz. Bağışçılarımızdan gelen kitaplarımızı kütüphanemize koyacağız. Aynı zamanda çocuklarımıza içinde kırtasiye malzemeleri olan okul çantası getirdik.\"

Projeye destek veren öğrenciler de bu tür çalışmalar içerisinde yer almaktan, farkındalık oluşturmaktan memnuniyet duyduklarını ve büyük bir zevkle çalıştıklarını söyledi. Öğrenciler okulda oluşturulan kütüphaneye, kanser nedeni ile yaşamını yitiren okul arkadaşlardı Ece Soydamal\'ın ismini verdi.

\'OKULUMUZUN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİLER\'

Söğütcük Köyü İlkokulu Müdürü Zehra Çevik, destekleri için üniversite öğrencilerine teşekkür etti. Okulun içinde ve dışında yenilikler yapıldığını söyleyen Çevik, \"Okulumuzun çehresini değiştirdiler. Okulumuzu boyadılar. Öğrencilerimize çeşitli hediyeler getirdiler. Biz kendilerinden çok memnun kaldık. Teşekkür ediyoruz. Böyle etkinlikler her zaman olmuyor. Arkadaşlarımız çok güler yüzlüydü, çok güzel etkinlikler oldu. Öğrencilerimiz de çok sevindi, mutlu oldu.\" şeklinde konuştu. Okul öğrencileri de okullarının yenilenmiş halini görünce çok sevindiklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI