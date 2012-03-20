Üniversiteli kızdan 30 dolarlık tuzak



T24 - Sağlık malzemesi satan M.A.A., internette tanışıp iş yapmayı planladığı Emine A. ile otomobilde buluştu. Emine A.’nın işaretiyle gelen maskeli suç ortakları adamı dövdü ve içinde 30 bin dolarlık malzeme bulunan araçla kaçtı. Yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Hürriyet'teki habere göre, Konya’nın Beyşehir ilçesinde sağlık malzemesi satan M.A.A. (50), bir sosyal paylaşım sitesinde Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek Yüksekokulu 2’nci sınıf öğrencisi Emine A. (22) ile tanıştı. Kendisini farklı bir isimle tanıtan Emine A., M.A.A.’ya, sağlık malzemelerini birlikte satmayı teklif etti. Teklifi kabul eden M.A.A., Emine A. ile 2 kez buluşup iş görüşmesi yaptı.

Çakmağıyla işaret verdi

16 Mart Cuma günü M.A.A. ve genç kız yeniden buluşup otomobille Bademli Köyü yakınlarına gitti. Konuştukları sırada Emine A., çakmağını bir kez yaktı. Ardından otomobilin etrafını saran maskeli kişiler M.A.A.’yı döverek, otomobille birlikte kaçtı.

Malzemeleri satmışlar

İçinde yaklaşık 30 bin dolar değerinde sağlık malzemesi bulunan otomobilinin çalındığını öne süren M.A.A., jandarmaya gidip şikâyetçi oldu. Evinde gözaltına alınan Emine A., suçunu itiraf edince 7 kişi daha gözaltına alındı. Çalınan otomobil bir arazide terk edilmiş halde bulunurken, şüphelilerin sağlık malzemelerini sattığı belirlendi. Aralarında Emine A.’nın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.