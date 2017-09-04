Üniversiteli kız kardeşler tatilde tarlada

Hasan DÖNMEZ-Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR,(Konya)(DHA)- KONYA’da üniversite öğrencisi iki kız kardeş, tatilde aile bütçesine katkı sağlamak için kendilerine ait tarlada çalışıyor.

Konya\'nın Karapınar İlçesi Yeşilyurt Mahallesi\'nde yaşayan çiftçi 55 yaşındaki Refik ve 52 yaşındaki Neriman Aker çiftinin 4 çocuğundan Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Burcu Aker ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Yazgülü Aker okulları tatil olduğunda aileleriyle birlikte tarlada yetiştirdikleri ürünleri topluyor. Anne Neriman Aker de bu ürünleri pazarda satıyor. Burcu Aker, \"Her yaz olduğu gibi bu yaz da ailemizin tarlasında çalışıyoruz. Tatile geldik ama bir gün evde kaldık ertesi gün tarlada çalışmaya başladık. Aile bütçesine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Tatilin başlarında pancar çapasına gittik. O bitince fasulyeler yetişiyor ve biz de topluyoruz. Annem de pazara götürüp satıyor. Ayrıca tarlamızı ekiyor ve çapasını, sulamasını yapıyoruz. Çalışmak ve bir şeyler üretebilmek güzel. Aile bütçesine katkıda bulunmak daha da güzel. Çalışmayı seviyoruz. Her ne koşulda olursa olsun çalışmak güzel\" dedi.

\'ÇEVREMDEKİ SORUNLARI İNSANLARA DUYURACAĞIM\'

Okulu bittiğinde çevresinde gördüğü sorunları insanlara duyurmaya çalışacağını söyleyen gazeteci adayı Burcu Aker, \"Okul bittikten sonra planlarım var. Ben de gazetecilik bölümünde okuyorum. Muhabir olmayı düşünüyorum. Çevremde gördüğüm sorunları duyurmaya çalışacağım. Okula gittiğim dönemde devletten 425 lira burs alıyorum. Bunun 225 lirasını da yurda veriyoruz. Yol parası yemek parası derken yetmiyor. Yetmeyince de babamdan istiyorum. O da sağ olsun gönderiyor’’ diye konuştu.

\'AZA KANAAT ETMEYEN ÇOĞU BULAMAZ\'

Hemşirelik bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi Yazgülü Aker ise şunları söyledi:

\"Yazları ailemin yanına gelip ablamla birlikte burada çalışıyoruz. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz düşüncesindeyiz. Burada çalışmaktan başka işimiz yok. Mutluyuz. Bize yetiyor. Kimseye muhtaç olmadan yaşıyoruz. Bazen bizim de içimizden tatile gitsek diye geçiyor. Arada anneme takılıyoruz. Ama onlar bizim için şaka. Şimdi zaten okuyoruz ileride Allah izin verirse gideceğiz. Şu anda elimizden geldiğince ailemize destek olmaya çalışıyoruz.’’

Yazgülü Aker, okulu bitirip yüksek lisansını tamamlayarak akademisyen olmak istediğini belirtti.

‘HAYIRLI BİREYLER OLSUNLAR İSTİYORUM’

Üniversiteli kızlarıyla gurur duyduğunu söyleyen baba Refik Aker de, \"Kızlarımın hem üniversite okuyup hem de burada benimle çalışması benim açımdan gurur verici. Geçimimizi böyle sağlıyoruz. Onların iyi bir geleceği olmasını, iyi yerlere gelmesini ve ülkemize hayırlı bireyler olmalarını istiyorum\" diye konuştu.

‘KENDİ İÇİMDE UKDE KALDIĞI İÇİN ONLARIN OKUMASINI İSTEDİM’

İlkokulu bitirdikten sonra okula gidemediğini ve kendisi okuyamadığı için çocuklarının eğitim almasına özen gösterdiğini belirten anne Neriman Aker ise şöyle dedi:

\"Kızlarımın okuyup aynı zamanda benimle tarlada çalışmalarından çok mutluyum. Gurur duyuyorum. Kendim okuyamadığım için çocuklarım okumuş olsun, bilinçli olsun, devlete millete yararlı olsun diye okuttum. Kendi içimde ukde kaldığı için onların okumasını istedim. Allah herkese benim kızlarım gibi hayırlı kızlar versin.\"

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