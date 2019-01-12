Üniversiteli gençlerin projesi miniklerin başarısını artırdı

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA) - TEGV ve Haliç Üniversitesi Kariyer Merkezi, ilköğretim çağındaki çocuklar için öğrenmeyi eğlenceli kılan bir projeye imza attı. Projenin uygulandığı Şehit Öğretmen Neşe Alten İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hüseyin Sümer, çocukların bu etkinlikler sayesinde kendini daha değerli hissettiğini ifade ederek, \"Süreç, onların özgüvenlerini artırdı, bu da başarılarını etkiledi\" dedi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı\'nın (TEGV) ve Haliç Üniversitesi Kariyer Merkezi iş birliği ile ilköğretim çağındaki çocukların eğitim ve gelişimlerine katkı sağlayarak onların motivasyon kaynağı olmayı hedefleyen bir projeye imza atıldı.

\'Eğlenerek Öğreniyorum\' ismini taşıyan \'İş Yaşamı için Sosyal Yetkinlik Gelişimi Projesi\' kapsamında, Haliç Üniversitesi tarafından seçilen komşu okul Şehit Öğretmen Neşe Alten İlk ve Ortaokulu\'ndan 2, 3, 4 ve 5. sınıf öğrencileri için oyunlu eğitim içerikleri hayata geçirildi. Her hafta yedi ayrı sınıfta eğitim ve etkinlikler yapan Kariyer Merkezi gönüllü öğrencileri 400 öğrencinin bulunduğu okulda 140 öğrenciye ulaşma imkânı buldu.

YETKİNLİKLERDE ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

\"Öğrencilerimizin sosyal yetkinliklerinin gelişmesini bekliyorduk. Aynı anda ilkokul öğrencilerinin de motivasyon kaynağı olmayı düşündük\" diyen Haliç Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Fatih Cetiz, projede yer alan üniversite öğrencilerinin 21\'inci yüzyıl yetkinlikleri doğrultusunda çözüm odaklılık, ekip yönetimi, karar alma ve kreatif düşünme yetkinliklerini geliştirmesini amaçladıklarını ifade etti.

Yapılan araştırmalar sonucunda programa katılan üniversitelilerin yetkinlik gelişimlerine de katkı sağlandığı ortaya konulurken, öğrencilerin eğitim için ekip yönetme yetkinliklerinde yüzde 21, karar alma yetkinliklerinde yüzde 25 ve yaratıcı düşünme yetkinliklerinde ise yüzde 10 oranında pozitif bir değişim gerçekleştiği belirtildi.

TEGV EĞİTİM İÇERİĞİ DESTEĞİ SAĞLADI

Projenin eğitim içeriği destekçisi olan TEGV\'in eğlenerek öğrenme temalı içeriklerinden yararlandıklarını söyleyen Cetiz, \"Bunlar ders anlatma gibi değil de daha çok dersleri sevdirmek üzere kurgulanmış etkinlikler oldu. İlkokul öğrencileriyle drama, düşler atölyesi, yaratıcı okuma, yaratıcı yazma gibi çalışmalar yaptık\" dedi.

TÜM ÜNİVERSİTELERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Türkiye\'de 200\'den fazla üniversite olduğunu hatırlatan Cetiz, projenin Türkiye çapında yaygınlaştırılması için çağrıda bulunarak, \"Herkesin bulunduğu bölgedeki ilkokul ile proje yapmasını gönülden isteriz ve destek olmaya da hazırız\" diye konuştu.

\"ÖĞRENCİLER KENDİLERİNİ DEĞERLİ HİSSETTİ\"

Projenin uygulandığı Şehit Öğretmen Neşe Alten İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hüseyin Sümer ise, \"Bu projenin amacı çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesini sağlamak. Proje temel amacını da gerçekleştirdi. Çocuklarımız eğlenerek bu etkinliklere katıldılar ve özgüven kazandılar. Ağabeyleri ve ablalarıyla çok eğlenceli etkili vakit geçirdiler, değer gördüklerini hissettiler, kendilerini değerli hissettiler. Süreç onların özgüvenlerini, toplumda saygın bir birey olduklarını hissettirdi Bu doğal olarak onların başarısına da etki sağladı. Biz bu açıdan çok önemsiyoruz bu projeyi. Devamı da bizim için çok önemli. Bu tip etkinliklerle çocuklarımızın topluma entegre olarak etkili bireyler olmasına katkı sağlamayı umuyoruz\" ifadelerini kullandı.

EVE GİDECEKLERİ SAATTE OKULDA OLUP SOSYALLEŞİYORLAR

Proje kapsamında miniklere ders veren Haliç Üniversitesi Tekstil ve moda Tasarımı Yüksek Lisans öğrencisi Ayfer Yılmaz, ailelerden gelen geribildirimlerin çok iyi olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

\"Yaratıcı okuma, matematik, drama etkinlikleri yaptık. Özellikle annelerden gelen geribildirimler çok iyi yönde. Eve gelecekleri saatte okulda olup bu şekilde sosyalleştiklerini, vakitlerini daha verimli geçirmiş olduklarını söylüyorlar. Çünkü eve gittiklerinde ya tabletlerde ya da uyuyarak vakitlerini geçirdiklerini söylediler. Öğrencilerde de özgüven artışı olduğunu gördük. İlk haftalarda katılım azken daha sonradan özgüvenleri arttığı için daha çok katılım oldu. Bizimle daha çok konuşmaya başladılar. Bizde de daha sabırlı ve iş yaşamında gerekli olan yetkinliklerimizde artış olduğunu gözlemledik.\"