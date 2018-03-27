Üniversiteli Alara Karademir yoğun bakımda; intihar girişimi mi, cinayet teşebbüsü mü?

Ankara’da katıldığı bir okul gezisi sırasında kendini otel odasında astığı iddia edilen Başak Alara Karademir’in tedavisine yoğun bakımda devam edilirken, olay sırasında aynı odada bulunan ve geziye katılan öğrencilere refakat eden Yardımcı Doçent Doktor H. A. G.’ün o odada geçirdiği bir saat tartışma yarattı. Alara Karademir’in T24'e konuşan yakını Cihan Gaytanoğlu, "Boynunda farklı morluklar ve izler var. Sanki biri daha önce yapılmış, biri daha sonra yapılmış gibi. Morluklar zamanla renk değiştiriyor. Kızın boynundaki iki renk birbirini tutmuyor" dedi.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan Başak Alara Karademir yirmi kadar arkadaşı ve üniversiteden iki öğretim üyesiyle birlikte Ankara’ya bir gezi programına katıldı. 23 Mart Günü Ankara’ya giden gezi grubu birçok yeri ziyaret edip akşam yemeği yedikten sonra 23:00 sularında konakladıkları otele döndü.

Daha sonra bir arkadaşlarının odasında toplanan öğrenciler, Yrd. Doç. H. A. G.'nin de bulunduğu odada 02:00 sularına kadar sohbet etti. Bu sırada Güngör ile Karademir arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Bunun ardından H. A. G., öğrencilerin bulunduğu odadan çıkarak kendi odasına gitti. Otelin lobisine inerek bir sigara içen Alara Karademir de arkadaşıyla geceyi geçireceği odaya döndü. Bir süre sonra Alara Karademir, oda arkadaşına “Hocadan özür dileyeceğim” diyerek kamera kayıtlarına göre 02:58’de H. A. G.'nin odasına girdi.

Alara Karademir’in yakını Cihan Gaytanoğlu, resepsiyonistlerin kendilerine tüm odalardan çok fazla gürültü geldiği için tek tek giderek uyarıda bulunduklarını söylediklerini, bir resepsiyonistin ise Güngör’ün odasına geldiklerinde kapının birkaç kere açılıp kapandığını söylediğini aktardı. Resepsiyonistin ifadesinde “Sanki biri dışarı çıkmak istiyor ama birisi izin vermiyor gibiydi” dediği öğrenildi.

Kamera kayıtlarına göre H. A. G., 1 saat 2 dakika sonra, saat 04:00’te otel lobisine indi ve birkaç sigara içtikten sonra resepsiyonistlerin ifadesine göre “Öğrencim kendini benim odamdaki banyoya kilitledi, müdahale edemiyorum, gelin kapıyı açın” dedi. Daha sonra Güngör ile resepsiyonistler otel odasına çıkarak banyonun kapısını açtı ve Alara Karademir’in kendini banyodaki duşakabine astığını gördü.

“Kapıda hiçbir zorlama yok”

Gaytanoğlu, “Kapıda dışarıdan bir çay kaşığıyla bile açılabilecek bir kilit sistemi var. Duşakabinin yüksekliği 1,80. Kızın boyu 1.60 ve kendini bir penyeyle astığı söyleniyor. Kendini asan insan can havliyle ister istemez debelenir. Banyo çok küçük, tuvalet, lavabo ve ayna çok yakın. Banyoda bu debelenme sırasında devrilen, kırılan hiçbir şey yok. Duşakabin elinle asılsan kırılabilecek bir materyal. Debelenme sırasında bu kızı taşıyacak bir materyal değil. Ayrıca odanın kapısı dışarıdan kilitlenip içeriden kilitlenmiş gibi gösterilebilecek bir kapı. Biz otelin odasına girdik, baktık. Dışarıdan bir çay kaşığının arkasıyla kapıyı açtık, tekrar kilitledik. İçeriden kilitlenmiş gibi gösterilebiliyor. Kız kendini banyoda kilitlediyse niye 1 saat odada duruyorsun? Ya da at tekmeyi, gir içeriye kardeşim. Ahşap bir kapı. Kapıda da hiçbir zorlama yok. Boynunda farklı morluklar ve izler var. Sanki biri daha önce yapılmış, biri daha sonra yapılmış gibi. Morluklar zamanla renk değiştiriyor. Kızın boynundaki iki renk birbirini tutmuyor.”

Serbest bırakıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri ise öğretim üyesi H. A. G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen öğretim üyesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güngör’ün ifadesinde “Kızla 2 yıldır ilişkimiz vardı. ‘Ayrılırsan intihar ederim’ diyordu” dediği öğrenildi.

Akadesmiyen açığa alındı

Yaşanan olayla ilgili Başak Alara Karademir’in eğitim gördüğü özel üniversite açıklama yaptı. Olayla ilgili üzüntüsünü belirten üniversite yönetimi, Yrd. Doç. Dr. H. A. G.'nin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Emniyet güçlerinin iddalarla ilgili soruşturması sürüyor.