Üniversitelerin öğrenci pasoları her ilde geçecek

Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğrenim pasolarının Türkiye genelinde geçerli olması için çalışma başlattı. AK Parti Milletvekili Osman Coşkun tarafından bakanlığa sunulan teklifle ilgili çalışmanın kısa sürede tamamlanması planlanıyor.



Böylece yüz binlerce öğrencinin pasoları sadece üniversitelerinin bulunduğu ilde değil tüm şehirlerde geçerli olacak.



Öğrencinin eğitimi boyunca kendisine sağlanan haklardan yararlanması gerektiğini belirten projenin mimarı Milletvekili Coşkun, "Uygulama ile yüz binlerce öğrenci pasonun sağladığı imkânlardan her ilde istifade edebilecek. Bu sistem sayesinde ülke genelindeki paso ücretlerinde de bir standart yakalanmış olacak." dedi.



İstanbul'a gittiğinde araçlardaki toplu taşıma indiriminden yararlanamadığını dile getiren Yozgat Bozok Üniversitesi Kimya bölümü öğrencisi Mustafa Erol şunları söylüyor: "Ben İstanbulluyum. Ailemin yanına gittiğimde pasom işe yaramıyor. Yıllardır çözülemeyen bir mesele bu. Paso sorununun çözüleceğini duymak bile beni mutlu etmeye yetti."



Projenin bir an önce uygulamaya geçirilmesinin önemine dikkat çeken Eğitim Bir-Sen Konya Şube Başkanı Latif Selvi de, "Artık her ilde bir üniversite var. Bu öğrencilerin yüzde 75'i başka ilden geliyor. İndirim imkanı sağlayan bu pasolardan yararlanmaları onlar için çok önemli." diye konuşuyor.