Üniversiteleri bölme tasarısı İstanbul Üniversitesi'nde protesto edildi: Bu çınardan elinizi çekin!

İstanbul Üniversitesi öğrencileri hükümetin TBMM'ye sunduğu yasa taslağı ile üniversitelerinin bölünmesine karşı protesto gösterisi düzenledi.

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İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsü'nde gerçekleşen protestoya öğrencilerin yanı sıra çok sayıda akademisyen de destek verdi. "Üniversiteler bizimdir, bizim kalacak", "Cerrahpaşa'ya dokunma" gibi sloganların atıldığı eyleme Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Florence Nighingale Hemşirelik Fakültesi öğrencileri de önlükleriyle katıldı.

Eylemde ilk olarak söz alan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, “Bugün hiçbir öğrencisine, çalışanına sorulmadan yukarıdan dayatılan bir yasa tasarısıyla karşı karşıyayız. Yukarıdan dayatılan bütün yasa tasarılarına karşıyız. Burada yapılan, tarihsel bağları koparmak, kökleriyle ilişkilerini bitirmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Özgür Kasapçapur ise “Bu yasa tasarısı ile İstanbul Üniversitesi köklerinden ayrılmaya çalışılıyor. Dünyanın önemli üniversitesinin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. Bu bölünme ile İstanbul Üniversitesi araştırma üniversitesi olma özelliğini kaybedecek" açıklamasında bulundu.

Eylemde İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saib, İstanbul Üniversitesi Bileşenleri adına hazırlanan basın açıklamasını okudu. "Bu bölünme İstanbul Üniversitesi'ni yok etme projesidir" denen açıklamada "TBMM'ye sesleniyoruz: Bu yasa tasarısını durdurun. Yüzlerce yıldır büyüyen bu çınardan elinizi çekin. Bilin ki bu çınar devrilirse altında önce siz kalırsınız!" ifadeleri yer aldı.

Protesto gösterisi basın açıklamasının ardından öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen forum ile sona erdi. İstanbul Üniversitesi Bileşenleri adına okunan basın açıklaması şöyle:

Ne olmuştu?

Hükümet, 15 yeni üniversite kurulması için hazırlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı Meclis'e sundu. Tasarıya göre, 15 yeni üniversite kurulacak ve bunların 2'si vakıf, 13'ü devlet üniversitesi olacak. Yeni üniversiteler kurulurken 86 bin öğrencili İstanbul Üniversitesi, 62 bin öğrencili Gazi Üniversitesi, 46 bin öğrencili İnönü Üniversitesi dahil 10 üniversite bölünecek. Gazi Üniversitesi'nden Hacı Bayram Veli, İstanbul Üniversitesi'nden İbni Sina, İnönü'den Turgut Özal Üniversitesi doğacak.

İstanbul'da kurulacak İstanbul İbni Sina Üniversitesi'ne, İstanbul Üniversitesi'ne ait Diş Hekimliği Fakültesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İletişim, İşletme, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri ve Veteriner fakülteleri, adı Çapa Tıp Fakültesi olarak değiştirilecek İstanbul Tıp Fakültesi ile bazı meslek yüksekokulları bağlanacak.