Cumhurbaşkanı "Adını bile anmak istemiyorum" demişti; İnönü Üniversitesi bölündü, içinden Turgut Özal çıktı

Başbakanlık tarafından TBMM’ye sunulan ‘Yükseköğretim Kanunu ile Bazı KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na göre, 2’si özel olmak üzere 15 yeni üniversite kurulacak ve bazı üniversitelerin ismi değiştirilecek. Bugün Meclis’e sunulan değişiklik teklifine göre, üniversitelerin 10 tanesi mevcut üniversitelerden ‘doğacak’, 2'si özel olmak üzere 5 üniversite ise sıfırdan kurulacak. Düzenlemenin kesinleşmesi halinde, Türkiye’deki üniversite sayısı 185’ten 200’e yükselecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Adını anmak istemiyorum, onu ikiye böleceğiz” dediği Malatya’daki İnönü Üniversitesi’nin bünyesinden de, tasarı kapsamında yeni bir üniversite kurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, vefatının 25. yıl dönümünde duyurduğu gibi, yeni kurulacak olan üniversiteye 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın adı verilecek. İnönü Üniversitesi’ne bağlı Su Ürünleri, Ziraat, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Yönetim Vilimleri, Mimarlık ve Tasarım fakülteleri, yeni üniversiteye bağlanacak.

Öte yandan, Selçuk Üniversitesi’nden Konya Üniversitesi, Dumlupınar Üniverittesi’nden Kütahya Sağlık Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi’nden İbni Sina Üniversitesi, Gazi Üniversitesi’nden Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi’nden Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Mersin Üniversitesi’nden Tarsus Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Trabzon Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi’nden Kayseri Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi’nden Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi kurulması da teklif kapsamında yer aldı.

Personelin gelir vergisi kesintisi eğitime ayrılacak

Öte yandan, tasarıya göre öğrenci sayısının en az yüzde 50'si tam burslu olan ve toplam öğrenci sayısının en az yüzde 50'si tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilerden oluşan vakıf üniversitelerinde çalışan personelin ücretlerinden kesilecek gelir vergisi tutarı, özel bir hesaba aktarılacak.

Bu kaynak, vakıf üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, her türlü yatırım harcamalarının gerektirdiği giderler için kullanılacak.